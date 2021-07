Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’était perdu d’avance pour Leonardo avec Lionel Messi !

Publié le 14 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction

Le dossier Lionel Messi semble enfin prendre fin en Catalogne avec une nouvelle importante, l’Argentin devrait rester au FC Barcelone. Alors que des rumeurs l’envoyaient au PSG, le club parisien n’aurait jamais eu de vraies chances pour Messi.

L’avenir de Lionel Messi semble se décanter ces derniers jours, et l’Argentin devrait rester au FC Barcelone. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi n’avait pas communiqué sur ses envies pour la saison prochaine. Vainqueur de la Copa America avec son pays, le numéro 10 barcelonais peut maintenant se concentrer sur son avenir en club. Si le PSG était longtemps dans les rumeurs pour récupérer librement l’Argentin, la réalité serait bien différente.

Le PSG n’a jamais parlé avec Messi

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG n’aurait jamais eu de réelles chances dans le dossier Lionel Messi. Le club parisien et Leonardo n’auraient même jamais parlé avec l’Argentin pour une éventuelle venue à Paris. Le FC Barcelone aurait été la seule et unique priorité pour Lionel Messi qui devrait dans les prochains jours signer un nouveau contrat avec le club catalan. Le dossier de l’Argentin pourrait donc être enfin en rester là sur ce mercato estival et permettrait au PSG de se focaliser sur d’autres pistes intéressantes.