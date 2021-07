Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta attend un ultime signal pour Lionel Messi !

Publié le 14 juillet 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait faire son retour au FC Barcelone et y signer un contrat de cinq saisons à hauteur de 20M€. Avant d'officialiser la prolongation de La Pulga, Joan Laporta, le président du Barça, n'attendrait plus que l'aval de la Liga.

Lié au Barça jusqu'au 30 juin, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le club catalan. Alors qu'il est désormais libre de tout contrat depuis plusieurs jours, l'international argentin devrait tout de même parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone. D'après les dernières indiscrétions d' El Chiringuito , Joan Laporta aurait prévu d'annoncer la prolongation de Lionel Messi à la fin de la semaine prochaine. Alors qu'il doit alléger sa masse salariale avant de pouvoir boucler le dossier Messi, le président du Barça aurait décidé de sacrifier un grand nombre de joueurs. A en croire le média espagnol, Joan Laporta envisagerait de se débarrasser de quatre éléments de l'effectif de Ronald Koeman : Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic et Martin Braithwaite. Grâce à ces départs, le nouveau patron du Barça pourrait se donner les moyens de payer le nouveau salaire de Lionel Messi, mais surtout d'être dans les clous vis-à-vis de la Liga, qui a fixé un plafond salarial au club blaugrana.

Le Barça n'attend plus que l'aval de la Liga pour Lionel Messi

Alors qu'il aurait plusieurs dossiers à régler, Joan Laporta ne devrait pas finaliser l'opération Messi avant un bon moment. Comme l'a indiqué Sport.es ce mercredi matin, le président du Barça aurait encore plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir trouver un accord final avec Lionel Messi. Toutefois, toutes les parties seraient tout de même convaincues de continuer l'aventure ensemble. D'après le média ibérique, Joan Laporta et le clan Messi resteraient calmes et seraient en contact permanent pour en finir au plus vite, bien que cela ne devrait pas être dans un futur proche. Dans ces conditions, personne ne douterait de la présence de Lionel Messi face à la Real Sociedad pour la reprise en Liga le 15 aout. Lionel Messi devrait donc prolonger au mois de juillet avec le FC Barcelone pour pouvoir participer à la pré-saison dès le début du mois d'aout.

La Liga pourrait donner son feu vert ce mercredi soir pour Lionel Messi