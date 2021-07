Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations de taille sur le dossier Camavinga !

Publié le 14 juillet 2021 à 16h15 par La rédaction

Intéressé par Eduardo Camavinga depuis un moment, le PSG ne serait pas seul sur le dossier. Manchester United aurait déjà discuté avec Rennes, sans se presser pour autant.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum en début de mercato, Leonardo n’aurait pas fini de renforcer le milieu de terrain du PSG. Le directeur sportif parisien travaillerait sur plusieurs pistes. Manuel Locatelli, Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga. Et pour la dernière, Paris semblait armé pour boucler rapidement ce dossier. C’était sans compter sur Manchester United qui voudrait aussi attirer le joueur du Stade Rennais.

Manchester United ne s’affole pas pour Camavinga