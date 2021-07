Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante pour Varane !

Publié le 14 juillet 2021 à 14h45 par A.D.

Alors que Raphaël Varane aurait refusé ses offres de prolongation, Florentino Pérez aurait décidé de le vendre dès cet été pour ne pas le voir partir gratuitement dans un an. Dans cette optique, le président du Real Madrid serait actuellement en pourparlers avec Manchester United et espérerait boucler un transfert avoisinant les 50-60M€.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. Pour ne pas voir son défenseur central français quitter le club gratuitement dans an, Florentino Pérez pourrait être contraint de le vendre dès cet été s'il ne parvient pas à le prolonger dans les plus brefs délais. Une situation qui n'aurait pas manquée d'alerter le PSG et Manchester United. D'ailleurs, la voie serait désormais totalement libre pour les deux clubs en ce qui concerne Raphaël Varane.

Une vente cet été ou une saison sur le banc pour Raphaël Varane ?