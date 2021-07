Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La réaction troublante d'Haaland sur son avenir !

Publié le 14 juillet 2021 à 12h00 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait faire l'objet d'une énorme bataille cet été. Interrogé sur son avenir, le buteur norvégien a préféré entretenir le suspens.

Lors du mercato hivernal 2020, le Borussia Dortmund a remporté une belle bataille pour Erling Haaland. Toutefois, le combat serait loin d'être terminé. Malgré le transfert du buteur norvégien il y a un an et demi, les meilleures écuries européennes, dont le Real Madrid, seraient toujours déterminées à le recruter. En effet, le club merengue serait actuellement à la lutte avec plusieurs colosses de Premier League pour arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund. Et malgré les sorties successives du BVB pour refroidir leurs ardeurs, les prétendants ne lâcheraient rien. Mais qu'en pense Erling Haaland, lui-même ?

Erling Haaland entretient le mystère pour son avenir...