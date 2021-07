Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane au coeur d’une grosse opération ? La réponse !

Publié le 14 juillet 2021 à 1h45 par T.M.

Pour Raphaël Varane, l’avenir s’écrirait visiblement du côté de Manchester United. Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à un échange avec Donny Van de Beek.

Après avoir tout connu au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bien se lancer un nouveau défi. En effet, à un an du terme de son contrat et visiblement pas enclin à prolonger, le champion du monde devrait quitter les Merengue. Pour aller où ? Alors qu’un intérêt du PSG est régulièrement évoqué, c’est plutôt du côté de Manchester United que le joueur de Carlo Ancelotti devrait évoluer la saison prochaine. Après la Ligue 1 et la Liga, Varane devrait donc connaitre les joies de la Premier League.

Un échange Varane-Van de Beek ?