Mercato - OM : Longoria n’est pas au bout de ses peines avec Kamara !

Publié le 14 juillet 2021 à 21h15 par A.C.

Annoncé comme le principal candidat à la vente du côté de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara commence à manquer de solutions.

Formé au club et titulaire indiscutable ces dernières années, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Cela semble être en tout cas la volonté de Pablo Longoria, puisque le défenseur est l’un des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Il a la cote à l’étranger, surtout en Italie, où le Milan, la Lazio et l’Atalanta lui font les yeux doux. Or, aucun de ces trois clubs ne semble vouloir passer à l’action et Il Messaggero a déjà révélé que la Lazio aurait jeté l’éponge, effrayée par les 20M€ réclamés par l’OM.

Milan choisit Bakayoko