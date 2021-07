Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Sergio Ramos sur son choix !

Publié le 13 juillet 2021 à 23h10 par T.M.

Depuis un peu moins d’une semaine désormais, Sergio Ramos est un joueur du PSG à part entière. Un gros coup de la part de Leonardo, qui a su trouver les bons arguments pour convaincre l’Espagnol.

Après 16 saisons au Real Madrid, Sergio Ramos a fini par faire ses valises. Alors qu’on pensait que l’Espagnol allait terminer sa carrière chez les Merengue, cela ne s’est pas passé comme prévu. Arrivant au terme de son contrat avec la Casa Blanca, Sergio Ramos souhaitait prolonger, problème, il n’était pas sur la même longueur d’onde que Florentino Pérez. Un accord n’a donc pas été retrouvé et au 1er juillet, le défenseur central de 35 ans s’est retrouvé libre. Alors que du beau monde était à l’affût pour le récupérer, c’est finalement le PSG qui a réalisé le gros coup, lui faisant signer un contrat de 2 ans.

« N'importe qui serait convaincu avec les joueurs présents »