Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Sergio Ramos sur son départ du Real Madrid !

Publié le 13 juillet 2021 à 21h10 par B.C.

Après seize saisons au Real Madrid, Sergio Ramos a quitté l’Espagne pour s’engager au PSG. Présenté à la presse ce mardi, le défenseur espagnol n’a pas échappé aux questions sur son ancien club.

Cet été, une page s’est tournée au sein du Real Madrid avec le départ de Sergio Ramos. L’emblématique capitaine de la Casa Blanca n’est pas parvenu à trouver un accord pour sa prolongation et a ainsi quitté le club merengue après seize saisons disputées dans la capitale espagnole. Malgré des propositions financières supérieures en provenance de Premier League, Sergio Ramos a privilégié le PSG pour la suite de sa carrière, avec un contrat de deux années en faveur du club parisien. Présenté à la presse ce mardi, le défenseur de 35 ans est revenu sur son choix et son départ du Real Madrid, dans des propos relayés par AS .

« C'est triste de quitter une maison qui vous a tant donné »