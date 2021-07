Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 13 juillet 2021 à 20h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane semble prêt à claquer la porte du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus. Après avoir déjà officialisé trois recrues de tout premier rang et en attendant Gianluigi Donnarumma, actuellement en vacances après son titre de Champion d’Europe avec l’Italie, Leonardo préparerait déjà un autre coup. Plusieurs sources ont en effet annoncé ces derniers jours que le directeur sportif du PSG lorgnerait Raphaël Varane, dont le contrat avec le Real Madrid se termine dans seulement un an. Le journaliste Ekrem Konur est même allé plus loin, révélant que le PSG devrait formuler une offre de 40M€ pour l’international français.

Varane veut forcer la main à Pérez