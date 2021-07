Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre dans ce dossier brûlant ?

Publié le 15 juillet 2021 à 8h15 par A.M.

Bien décidé à se séparer d'Alphonse Areola, le PSG discute avec West Ham, mais les deux clubs sont en désaccord sur la formule de l'opération, les Parisiens privilégiant un transfert sec.

Prêté successivement au Real Madrid puis à Fulham, l'avenir d'Alphonse Areola ne s'inscrit plus au PSG. L'arrivée de Gianluigi Donnarumma, si elle en change pas vraiment la donne, n'arrange rien pour le Champion du monde. Confronté à une grande concurrence à Paris, l'international français n'a plus sa place au sein de son club formateur et son agent, Mino Raiola, lui cherche une porte de sortie. Ces derniers jours, West Ham, qui cherche un successeur à Łukasz Fabiański, semblait être la piste la plus chaude.

West Ham et le PSG peinent à trouver un accord pour Areola