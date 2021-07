Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux autres départs bientôt bouclés par Leonardo ?

Publié le 15 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Après avoir bouclé le départ de Mitchel Bakker, Leonardo continue d'accélérer en coulisses et pourrait prochainement trouver preneur pour Layvin Kurzawa et Alphonse Areola.

Même le Paris Saint-Germain n'échappe pas à la règle. En effet, des ventes sont attendues dans les prochains jours. Et pour cause, le PSG s'est déjà renforcé de façon importante en enrôlant déjà quatre renforts de poids à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ainsi que Gianluigi Donnarumma, et pour continuer sur sa lancée, Leonardo va devoir vendre. Mitchel Bakker a été le premier joueur vendu par le PSG cet été puisqu'il a rejoint le Bayer Leverkusen pour 7M€, hors bonus. Mais c'est loin d'être terminé.

Kurzawa et Areola tout proches de partir ?