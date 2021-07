Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur la méthode Longoria !

Publié le 15 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Pablo Longoria est très actif sur le marché, son projet est décrypté et sa méthode à pour axe central le jeu.

Nommé directeur du football de l'OM il y a un an, Pablo Longoria a rapidement pris du galon. Président du club phocéen depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud, le dirigeant espagnol a pris les choses en main notamment en matière de mercato. Cet été, il a déjà bouclé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, et Luan Peres tandis que William Saliba va suivre. Thomas Deplat décrypte ainsi la méthode Longoria.

«Le cœur du projet c’est le jeu»