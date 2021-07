Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue offerte à Longoria grâce à Konrad de la Fuente ?

Publié le 14 juillet 2021 à 17h15 par T.M.

Alors que Konrad de la Fuente est désormais un joueur de l’OM, l’arrivée de l’ailier américain pourrait ouvrir la porte à un autre renfort.

Le mercato estival s’annonçait mouvementé à l’OM et pour le moment, c’est bien le cas. En effet, Pablo Longoria a déjà acté 6 renforts et prochainement, ce sont Luan Peres et William Saliba qui s’engageront avec les Phocéens. Et le premier a avoir posé ses valises sur la Canebière a été Konrad de la Fuente. Pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, l’ailier américain de 19 ans a choisi de tenter sa chance à l’OM, où Pablo Longoria et Jorge Sampaoli lui font confiance. Et il se pourrait que Konrad de la Fuente ne débarque pas seul…

Konrad de la Fuente… et son frère ?