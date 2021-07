Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut recruter l'un des bourreaux de l'équipe de France !

Publié le 14 juillet 2021 à 11h10 par A.M.

Toujours bien décidé à renforcer l'effectif de l'OM, Pablo Longoria s'intéresserait désormais à Steven Zuber (29 ans), international suisse qui devrait quitter l'Eintracht Francfort cet été.

Rien n'arrête Pablo Longoria sur le marché. Le président de l'OM a déjà bouclé l'arrivée de six renforts depuis l'ouverture du mercato, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque William Saliba et Luan Peres vont débarquer dans les prochaines heures. En parallèle, Pablo Longoria continue de prospecter sur le marché et s'intéresserait à un joueur qui a fait bonne impression durant l'Euro.

L'OM s'intéresse à Steven Zuber