Mercato - PSG : Cet ancien crack du club en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 15 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Un an après son départ du PSG pour rejoindre l'ASSE, Adil Aouchiche ne semble rien regretter. Bien au contraire.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et donc comme un grand espoir du PSG, Adil Aouchiche avait toutefois décidé de ne pas prolonger son contrat avec son club formateur l'été dernier. Par conséquent, le jeune meneur de jeu s'est retrouvé libre et s'est engagé avec l'ASSE il y a un an. Un choix qu'il ne regrette absolument pas aujourd'hui.

«Saint-Étienne était une belle opportunité»