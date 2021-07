Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a de la concurrence dans ce dossier à 45M€ !

Publié le 14 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Très actif sur ce mercato, le PSG chercherait à recruter Manuel Locatelli, la révélation italienne de l’Euro. Arsenal et Dortmund auraient déjà dégainé une offre pour le milieu de Sassuolo qui voudrait de son côté rejoindre la Juventus.

Leonardo était très attendu sur ce mercato, et pour le moment, il ne déçoit pas les supporters du PSG. Le directeur sportif parisien a déjà bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi (transfert que vous a annoncé en exclusivité et détaillé le10sport.com), Sergio Ramos, et bientôt Gianluigi Donnarumma. Et ce n’est pas terminé puisque Leonardo lorgnerait sur Manuel Locatelli. Mais le Brésilien n’est pas le seul…

Arsenal et Dortmund auraient fait une offre pour Locatelli

En plus du PSG, la Juve, Arsenal et Dortmund suivraient le milieu de Sassuolo. D'après les informations d'Alfredo Pedulla, les deux derniers clubs cités auraient même fait une offre de 35M€ plus des bonus pour s’attacher les services de Manuel Locatelli. Malgré cette offensive, la révélation italienne de l’Euro ne voudrait pas changer ses plans. Locatelli serait déterminé à s’engager avec la Juventus et ce dossier pourrait se décanter assez rapidement puisqu’un nouveau rendez-vous entre les différentes parties serait prévu. Cela se complique pour Leonardo…