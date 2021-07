Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler une belle affaire à 6M€ ?

Publié le 14 juillet 2021 à 20h45 par A.M.

Barré par la concurrence d'Arkadiusz Milik, Dario Benedetto semble être poussé au départ par l'OM. Et Elche discuterait pour recruter l'attaquant argentin pour 6M€.

Cet été, Pablo Longoria est clairement sur tous les fronts. Après avoir renforcé de façon importante l'effectif de Jorge Sampaoli, le président de l'OM souhaite désormais vendre avant de poursuivre son recrutement. Dans cette optique, les noms de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Nemanja Radonjic reviennent avec insistance. Mais c'est bien Dario Benedetto qui pourrait être le prochain sur la liste des joueurs à partir.

Elche proche d'un accord avec l'OM pour Benedetto ?