Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 14 juillet 2021 à 21h10 par T.M.

N’ayant toujours pas de place au PSG, Alphonse Areola va prochainement repartir. Et le champion du monde sait où il veut aller.

Depuis deux saisons, Alphonse Areola enchaine les prêts. D’abord cédé au Real Madrid, le portier qui appartient au PSG a passé la dernière saison du côté de Fulham. Une expérience qui a pris fin cet été, mais ce n’est pas pour autant que l’international français va retrouver son club formateur. Avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le PSG a ce qu’il faut au poste de gardien et un nouveau départ se profile donc pour Areola. Reste désormais à trouver un point de chute. Et ces derniers jours, cela s’est visiblement accéléré avec West Ham, un club qui aurait déjà l’accord du principal intéressé.

Direction West Ham ?

Selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, West Ham et le PSG discuteraient actuellement pour trouver un terrain d’entente, les Hammers espérant notamment récupérer Alphonse Areola sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et une fois cet accord trouvé, le dossier sera bouclé puisque l’international français aurait déjà donné son feu vert au club londonien. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, le gardien de 28 ans serait d’accord pour filer à West Ham. L’issue semble donc plus proche que jamais.