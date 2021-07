Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur une arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 14 juillet 2021 à 23h15 par T.M.

Le flou est toujours total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et visiblement, cela pourrait rester comme cela pendant un certain temps encore.

Du côté du PSG, on s’active enfin au rayon des départs. Alors que Mitchel Bakker a fait ses valises pour le Bayer Leverkusen, Layvin Kurzawa et Alphonse Areola devraient être les prochains à quitter le club de la capitale. Mais en ce qui concerne les possibles partants, l’incertitude plane toujours sur le cas de Kylian Mbappé. Alors que le Français est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, il refuserait actuellement de prolonger, ce qui pourrait alors lui ouvrir la porte du départ. Direction alors le Real Madrid pour Mbappé ?

« Le marché sera très long »