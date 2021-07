Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse mise au point sur l’avenir de Lewandowski !

Publié le 14 juillet 2021 à 22h30 par T.M.

Aujourd’hui au Bayern Munich, Robert Lewandowski aurait visiblement la tête du côté du Real Madrid. Face à ces différentes rumeurs, Julian Nagelsmann s’est confié sur le sujet.

Sortant d’une saison exceptionnelle au Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait désormais avoir envie de passer à autre chose. Alors que le Polonais est sous contrat jusqu’en 2023, il pourrait donc s’en aller cet été. Pour aller où ? Si le nom de Lewandowski a été évoqué du côté du PSG récemment, la priorité du buteur de 32 ans irait vers le Real Madrid. Dernièrement, la presse espagnole a relancé ce dossier Lewandowski assurant que le joueur de Julian Nagelsmann rêvait de revêtir un joueur le maillot merengue.

« Les rumeurs à propos de Lewandowski ont toujours été là »