Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid dans le dossier Varane !

Publié le 15 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

Après dix ans au Real Madrid, Raphaël Varane serait sur le départ. En dépit de l’intérêt du PSG, le Français voudrait rejoindre Manchester United et ses représentants auraient déjà averti Florentino Pérez de sa décision.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos, Leonardo n’a pas abandonné l’idée de recruter Raphaël Varane. Annoncé en partance du Real Madrid, le défenseur français serait pisté par le PSG et Manchester United. Et à un an de la fin de son contrat, son avenir est l’une des priorités du Real. Mais si Paris a un argument de poids avec la présence de Ramos, le choix de Varane pourrait se porter vers l’Angleterre et Manchester United.

Raphaël Varane veut rejoindre Manchester United