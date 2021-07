Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une incroyable opération se monte avec Griezmann !

Publié le 15 juillet 2021 à 0h00 par T.M.

Alors qu’il était dernièrement question d’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, l’opération pourrait finalement être encore plus importante entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann, l’heure de la séparation se rapproche. Alors que le Français avait rejoint la Catalogne en 2019, il s’apprêterait à retourner à l’envoyeur. En effet, le Barça cherche à se délester du gros salaire du numéro 7 de Ronald Koeman et cela devrait être possible grâce à l’Atlético de Madrid. D’ici peu, Griezmann pourrait ainsi réintégrer l’effectif de Diego Simeone tandis que Saul Niguez devrait faire le chemin inverse. Néanmoins, le milieu de terrain espagnol ne devrait pas faire la route seul…

Un joueur contre trois ?