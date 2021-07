Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités du clan Griezmann sur son avenir !

Publié le 14 juillet 2021 à 18h10 par T.M.

En Espagne, l’avenir d’Antoine Griezmann fait énormément parler actuellement. Et dans l’entourage du joueur du FC Barcelone, on a fait le point.

Après deux ans au FC Barcelone et malgré un contrat jusqu’en 2024, Antoine Griezmann devrait faire ses valises cet été. En effet, Joan Laporta doit considérablement réduire la masse salariale du club catalane et pour cela, le départ du Français est souhaité. Ce mercredi, les choses se seraient d’ailleurs accélérées pour le retour de Griezmann à l’Atlético de Madrid. En effet, selon les informations en provenance d’Espagne, un échange entre le champion du monde et Saul Niguez, protégé de Diego Simeone, serait imminent.

« Le club ne nous a rien dit »