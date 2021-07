Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation sur l’opération colossale avec Griezmann !

Publié le 14 juillet 2021 à 21h00 par T.M.

Visiblement, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid seraient en train de tomber d’accord pour l’échange Antoine Griezmann-Saul Niguez. Mais d’autres joueurs de Diego Simeone pourraient également être inclus à l’opération.

Cherchant à se séparer d’Antoine Griezmann pour faire de la place dans la masse salariale, le FC Barcelone serait en train de toucher au but. Et pour l’international français, c’est visiblement un retour à l’Atlético de Madrid sous les ordres de Diego Simeone qui se profilerait. En effet, ce mercredi, de nombreux médias s’accordent pour dire que le retour de Griezmann chez les Colchoneros serait imminent. Les deux clubs seraient proches de trouver un accord afin de réaliser un échange entre le champion du monde et Saul Niguez, milieu de terrain, souvent annoncé dans le viseur des Blaugrana par le passé.

Griezmann contre Saul… mais pas seulement ?