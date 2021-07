Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Ronald Koeman sur le départ ?

Publié le 14 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

Remplaçant de Marc-André Ter Stegen depuis son arrivée à Barcelone, Neto pourrait quitter la Catalogne cet été. Le Brésilien souhaiterait obtenir plus de temps de jeu afin de revenir en sélection brésilienne avant la Coupe du Monde 2022.

Si Joan Laporta a démarré fort ce mercato, il a encore plein de dossiers chauds sur la table. Le poste de gardien de but en fait partie. Avec la blessure de Marc-André Ter Stegen, Barcelone va devoir lui trouver un remplaçant en attendant le retour de l’Allemand. Car Neto, l’actuel numéro 2, serait sur le départ. Le portier brésilien, cantonné à un rôle de second depuis son arrivée, souhaiterait partir pour récupérer du temps de jeu.

Neto voudrait disputer la Coupe du Monde 2022