Mercato - Real Madrid : Et si le gros coup de l’été se nommait… Robert Lewandowski ?

Publié le 12 juillet 2021 à 16h30 par T.M.

Au Real Madrid, la priorité de l’été est connue de tous : Kylian Mbappé. Mais cela pourrait être impossible, de même que pour Erling Braut Haaland. De quoi alors remettre au premier plan le dossier Robert Lewandowski ?

Après n’avoir rien dépensé depuis un an sur le marché des transferts, le Real Madrid pourrait remédier à cela cet été. Néanmoins, dans l’esprit de Florentino Pérez, il n’y a qu’une recrue envisageable : Kylian Mbappé. Sur les traces de l’attaquant du PSG depuis plusieurs années désormais, les Merengue semblent enfin avoir l’opportunité de le recruter, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Toutefois, malgré cette position inconfortable dans le dossier Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi l’a déjà fait savoir, le crack français ne partira pas cet été. Ne voulant pas entrer en guerre avec le Qatar, Florentino Pérez pourrait alors se replier sur son plan B : Erling Braut Haaland. Mais là encore, cela pourrait être peine perdue. Le Borussia Dortmund tient à sa pépite norvégienne qui sera d’ailleurs beaucoup plus accessible dans un an, moment où sa clause libératoire de 75M€ s’activera. Le Real Madrid passera-t-il alors un nouveau mercato sans rien dépenser ? Pas sûr…

Cette fois, c’est la bonne pour Lewandowski ?