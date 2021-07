Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Galtier proche de récupérer un cadre de Puel ? La réponse !

Publié le 15 juillet 2021 à 0h30 par A.M.

En fin de contrat à l'ASSE, Romain Hamouma susciterait l'intérêt de l'OGC Nice. Mais Christophe Galtier n'est pas seul dans ce dossier.

Tout juste arrivé sur le banc de l'OGC Nice, après de longues discussions entre les Aiglons et le LOSC, Christophe Galtier prépare son mercato et ne manque clairement pas d'ambitions pour le mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club azuréen a ainsi accéléré ces derniers jours pour Jérémie Boga tandis qu'Andy Delort et Jordan Ferri plaisent également à Christophe Galtier. Et ce n'est pas tout puisque d'après Nice-Matin , l'OGC Nice pourrait également tenter de récupérer Romain Hamouma libre.

Nice n'est pas seul pour Hamouma