Mercato - ASSE : Puel a eu très chaud avec Adil Aouchiche !

Publié le 14 juillet 2021 à 23h30 par T.M.

L’été dernier, Adil Aouchiche a quitté le PSG pour l’ASSE. Mais le protégé de Claude Puel aurait également très bien pu filer du côté du LOSC comme il l’a expliqué…

Considérant qu’il n’allait pas avoir assez de temps de jeu au PSG, Adil Aouchiche a quitté son club formateur l’été dernier. Refusant les propositions de Leonardo pour signer son premier contrat pro avec le club de la capitale, le milieu offensif de 18 ans a donc décidé d’aller voir ailleurs. A comme l’a assuré Aouchiche à Onze Mondial , il avait l’embarras du choix : « Il y avait énormément de clubs sur moi, j’avais l’embarras du choix. Du bon choix car les bons clubs européens étaient intéressés. J’avais aussi presque tous les meilleurs clubs de France ». Finalement, il a penché pour l’ASSE, mais le LOSC n’était visiblement pas loin.

« Mes deux derniers choix étaient Lille et Saint-Étienne »