Mercato - OM : Une grosse offre en préparation pour Kamara ?

Publié le 14 juillet 2021 à 22h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Boubacar Kamara possède l'une des valeurs marchandes les plus importantes de l'OM et pourrait donc être vendu cet été. L'AC Milan compte notamment revenir à la charge.

Cet été, l'un des dossiers importants du côté de l'OM concerne Boubacar Kamara. Et pour cause, le contrat du jeune marseillais s'achève en juin 2022 et il possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif. Par conséquent, le club phocéen devrait vendre son joueur cet été et l'AS Monaco aurait déjà transmis une offre de 30M€ pour recruter Boubacar Kamara. Mais en Serie A aussi on reste attentif.

L'AC Milan ne lâche rien pour Kamara