Mercato - OM : Cette grosse réponse sur l’avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 15 juillet 2021 à 0h15 par T.M.

Selon les derniers échos, l’AS Monaco préparerait à dégainer pour Boubacar Kamara. Pas sûr toutefois que le joueur de l’OM file sur le Rocher.

Aujourd’hui, Boubacar Kamara est toujours un joueur de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de Jorge Sampaoli aurait d’ailleurs reçu une offre de sa direction pour prolonger. Néanmoins, à l’occasion de ce mercato estival, c’est bien un départ de Kamara qui serait attendu. Reste à trouver preneur. Et visiblement, l’AS Monaco serait intéressée. En effet, ces dernières heures, il a été question d’une possible offensive du club de la Principauté, qui pourrait même signer un chèque de 30M€ pour recruter l’international Espoirs français.

Rien avec Monaco ?