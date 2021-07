Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A peine arrivé, Sergio Ramos met déjà la pression sur Kylian Mbappé !

Publié le 14 juillet 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Nouveau joueur du PSG, Sergio Ramos débarque avec de grandes ambitions sportives comme il n'a cessé de le répéter ces dernières heures. Et cela passe bien évidemment par l'avenir de Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Une situation inquiétante compte tenu de sa situation contractuelle, d'autant plus que l'attaquant français a toujours assuré que le projet sportif serait sa priorité pour son choix. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le PSG se donne les moyens de convaincre Kylian Mbappé par le biais d'un recrutement sans égal sur la scène européenne. En effet, le PSG a recruté Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos. L'ancien défenseur du Real Madrid a d'ailleurs assuré qu'il débarquait avec de grandes ambitions au sein du projet parisien. Et il n'hésite pas à interpelle Kylian Mbappé.

«Je veux gagner et pour cela je veux que le meilleur soit à mes côtés»

Présent en conférence de presse mardi, Sergio Ramos n'a évidemment pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé. Et s'il prend des pincettes, le défenseur espagnol est toutefois assez clair concernant le message qu'il envoie à son nouveau coéquipier : « Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prendre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J'aime jouer avec les meilleurs donc j'aimerais qu'il reste. Bien sûr. Madrid est l'un des meilleurs clubs du monde. Sur le plan historique, le meilleur. Pour moi, les grands joueurs doivent passer par là. Mais maintenant, je le veux dans mon équipe. Je veux gagner et pour cela je veux que le meilleur soit à mes côtés ». Et Sergio Ramos a eu d'autres occasions d'interpeller Kylian Mbappé.

