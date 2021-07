Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos, Donnarumma… Pochettino évoque ses nouvelles recrues !

Publié le 14 juillet 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a repris le chemin de l’entraînement avec certaine de ses nouvelles recrues du mercato estival, Mauricio Pochettino a fait le point à ce sujet.

C’est un fait, le PSG n’a pas chômé en ce début de mercato estival et a d’ores et déjà officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, alors que Gianluigi Donnarumma sera annoncé dans les prochains jours. De nouveaux visages qui ont pour la plupart repris le chemin de l’entraînement avec le PSG, et dans un entretien accordé au site officiel du club de la capitale, Pochettino a eu un mot pour ses recrues.

« Les dernières recrues nous rejoignent petit à petit »