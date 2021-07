Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino déjà confronté à un énorme dilemme !

Publié le 14 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino va devoir gérer la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Christophe Lollichon assure que le portier italien ne pourra pas être remplaçant.

Désigné meilleur joueur de l'Euro qu'il a remporté avec l'Italie, en dominant l'Angleterre aux tirs-au-but en finale, Gianluigi Donnarumma s'apprêté à débarquer au PSG où il sera en concurrence avec Keylor Navas qui sort d'une saison exceptionnelle avec le club de la capitale. Mauricio Pochettino va donc devoir gérer cette situation, mais selon Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens de Chelsea, il n'existe que deux solutions.

«Soit Donnarumma part en prêt, soit il est n°1 au PSG»