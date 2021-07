Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va activer un nouveau dossier chaud !

Publié le 13 juillet 2021 à 14h15 par A.M.

Après Mitchel Bakker, qui s'est engagé avec le Bayer Leverkusen, c'est Layvin Kurzawa qui pourrait partir dans les prochains jours. Une situation qui pousse le PSG à envisager le recrutement d'un latéral gauche.

Alors que le PSG s'est déjà bien renforcé avec les arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Leonardo s'active désormais pour dégraisser son effectif. Et alors que le départs de plusieurs gardiens de but sont attendus, ce sont finalement les latéraux gauches qui sont les premiers à partir. En effet, Mitchel Bakker s'est engagé avec le Bayer Leverkusen pour 7M€, hors bonus, tandis que selon les informations de RMC Sport , le PSG et Galatasaray seraient en négociations avancées pour Layvin Kurzawa.

Un latéral gauche en approche si Kurzawa part ?