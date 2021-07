Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle est la meilleure recrue de Leonardo pour le moment ?

Lors de ce mercato estival, Leonardo a déjà frappé très fort. Mais quelle est la meilleure recrue du PSG jusqu’à présent ?

Le PSG n’a pas forcément réalisé une grande saison en terme de résultats lors du dernier exercice. Eliminés en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont aussi perdu le titre de Ligue 1. Pour remédier à cela et enfin s’asseoir sur le toit de l’Europe, Leonardo a décidé de frapper très fort. Et alors que le PSG avait réalisé un mercato historique en 2017 avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, ce recrutement estival du club de la capitale est de la même envergure, si ce n’est plus…

Un mercato XXL !

A l’instar de l’OM, le PSG dynamite lui aussi ce mercato estival. Et aujourd’hui, ce sont 4 recrues qui ont intégré l’effectif de Mauricio Pochettino. Et pas des moindres. Le recrutement a ainsi débuté avec le gros coup Georginio Wijnaldum, arrivé libre et chipé au FC Barcelone. C’est ensuite Achraf Hakimi qui a rejoint le PSG contre 70M€, venant ainsi régler les problèmes au poste d’arrière droit. Sergio Ramos s’est lui aussi engagé, libre, avec les Parisiens et il viendra apporter toute son expérience pour remporter la Ligue des Champions. Et que dire de la dernière recrue du PSG : Gianluigi Donnarumma. Elu meilleur joueur de l’Euro, le portier de 22 ans, considéré comme le futur meilleur gardien du monde, est lui aussi arrivé librement. Un énorme coup bien qu’il soulève des questions compte tenu de la concurrence avec Keylor Navas.



