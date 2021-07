Mercato - PSG : Un énorme malaise pointe le bout de son nez…

Foot - Mercato - PSG

Publié le 15 juillet 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG vient de boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Leonardo a réussi un autre coup de maitre sur le mercato estival. Pourtant, Keylor Navas verrait d’un très mauvais œil cette nouvelle, et la situation d’annonce déjà explose en interne…

Depuis le début du mercato estival, le PSG n’a pas chômé pour se renforcer, et Leonardo s’est montré présent sur tous les fronts : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont officiellement rejoint le PSG, et la signature du gardien italien a été annoncée mercredi soir par le club de la capitale. Arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, le portier Italie, sacré meilleur joueur de l’Euro, s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec le PSG, lui qui était ciblé par Leonardo depuis maintenant plusieurs années. Mais ce renfort devrait poser un gros souci dans le vestiaire.

Navas déjà agacé par la situation ?

L’Equipe a une nouvelle fois indiqué dans ses colonnes du jour que Keylor Navas, qui fait figure de titulaire indiscutable au PSG depuis maintenant deux ans, verrait d’un très mauvais œil l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Avec le statut actuel du portier italien et ses performances XXL durant l’Euro avec la Squadra Azzurra , difficile en effet de l’imaginer venir s’installer en simple numéro 2 derrière Navas cette saison, et l’ancien joueur du Real Madrid craint déjà d’être relégué par ce nouveau renfort. Reste donc à savoir de quelle manière le PSG gèrera la concurrence Donnarumma-Navas, d’autant qu’il faut rappeler que les précédents cas d’alternance des gardiens au sein du club francilien n’ont jamais été très concluants, que ce soit entre les tandems Areola-Trapp et par la suite Areola-Buffon.

Donnarumma se voit déjà en LDC…