Mercato - PSG : Un cadre du vestiaire très agacé par le recrutement ?

Publié le 15 juillet 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a officialisé mercredi l’arrivée de Gianluigi Donnarumma qui a signé un contrat de cinq ans, Keylor Navas ne digèrerait toujours pas ce recrutement et le fait d’être mis en concurrence.

« La Champions League est une compétition très importante et qu'il me tient à coeur de disputer. J'ai essayé de la jouer pendant des années. Je n'ai pas réussi, et je suis impatient de la découvrir avec Paris », confiait Gianluigi Donnarumma mercredi dans son premier entretien accordé aux médias officiels du PSG, peu de temps après avoir officialisé son arrivée dans la capitale pour cinq ans. Un discours pour le moins ambitieux et qui a déjà tout de celui d’un gardien qui sera titulaire dans les mois à venir avec le PSG, et pourtant…

Navas n’apprécie pas du tout l’arrivée de Donnarumma