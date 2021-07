Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma envoie un message fort à Keylor Navas !

Publié le 14 juillet 2021 à 21h45 par H.G.

Alors qu’il vient officiellement d’arriver au PSG, Gianluigi Donnarumma ne compte clairement pas faire de la figuration au sein du club de la capitale.

Malgré l’excellente saison réalisée par Keylor Navas, indiscutable titulaire dans les buts du PSG, Leonardo n’a pas souhaité passer à côté de l’opportunité de marché que représentait Gianluigi Donnarumma puisque son contrat à l’AC Milan s’achevait le 30 juin dernier. Ainsi, le club de la capitale a trouvé un accord avec l’international italien pour un bail de cinq ans, soit jusqu’en 2026, comme cela a été officialisé ce mercredi. De ce fait, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas seront mis en concurrence la saison prochaine, et le moins que l’on puisse dire est que le récent vainqueur de l’Euro avec l’Italie a de grandes ambitions pour son aventure au PSG.

« Accomplir de grandes choses »