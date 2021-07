Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce de Donnarumma après son arrivée au PSG !

Publié le 14 juillet 2021 à 19h45 par T.M.

C’est désormais officiel, Gianluigi Donnarumma est un joueur du PSG. Et après avoir signé son contrat, l’Italien s’est dit heureux de ce nouveau chapitre qui s’ouvre pour lui.

Et de 4 pour le PSG ! Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Leonardo a bouclé un nouveau coup ce mercredi, et pas des moindres. Comme attendu depuis plusieurs jours désormais, c’est Gianluigi Donnarumma qui s’est engagé avec le club de la capitale. Libre depuis la fin de son contrat avec le Milan AC et tout juste sacré champion d’Europe avec l’Italie, le portier de 22 ans a donc signé son contrat avec le PSG ce mercredi. Désormais, Donnarumma est lié avec les Parisiens jusqu’en juin 2026.

« Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain »