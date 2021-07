Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... Leonardo se fait encore fracasser !

Publié le 15 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter la cohabitation entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Nabil Djellit ne cache pas son scepticisme.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma. Celui qui a été désigné meilleur joueur de l'Euro voyait effectivement son contrat s'achever le 30 juin et le PSG a donc attiré le portier italien sans débourser la moindre indemnité de transfert. Mais pour Nabil Djellit, cette arrivée risque de poser problème notamment avec la présence de Keylor Navas.

«Je pense qu’il y a de l’ingratitude avec Navas»