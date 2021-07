Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma fait déjà quatre victimes en interne !

Publié le 15 juillet 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG possède neuf gardiens sous contrat. Un total bien trop important qui va contraindre Leonardo a trouvé des portes de sortie pour plusieurs portiers. Quatre d'entre eux sont ainsi poussés au départ.

Conscient de l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de ne pas passer à côté. C'est ainsi que le récent Champion d'Europe avec l'Italie s'est engagé libre à Paris jusqu'en 2026. Une arrivée qui crée un incroyable embouteillage dans les buts parisiens puisque le PSG a désormais neuf gardiens sous contrat à savoir Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Alphonse Areola, Garissone Innocent, Marcin Bulka, Lucas Lavalée, Denis Franchi et donc Gianluigi Donnarumma. Par conséquent, plusieurs départs sont envisagés à ce poste où une hiérarchie va s'imposer derrière le duo Navas-Donnarumma qui s'annonce sulfureux cette saison. Mais Leonardo semble avoir les idées claires.

Rico, Areola, Innocent et Bulka sur le départ