Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Aréola !

Publié le 15 juillet 2021 à 12h10 par Th.B.

Alors que West Ham chercherait du renfort au poste de gardien de but, le club londonien aurait essuyé un refus pour l’une de ses pistes. De quoi renforcer sa volonté de recruter Alphonse Aréola bien que leurs positions avec le PSG divergeraient.

Prêté pour l’intégralité de la saison dernière à Fulham qui a finalement été relégué en Championship, Alphonse Aréola va faire son grand retour à Paris… pour mieux repartir ? Sous contrat jusqu’en juin 2023, le champion du monde tricolore n’est plus désiré au PSG, en attestent les prolongations de contrat de Keylor Navas et d’Alexandre Letellier plus récemment ainsi que la signature de Gianluigi Donnarumma. Pour son prochain challenge, un nouveau prêt serait une possibilité alors que West Ham serait intéressé par le profil du gardien. Le Parisien a cependant confié dans ses colonnes du jour ce jeudi que le PSG chercherait à boucler un transfert sec. De quoi créer un climat de désaccord entre le club de la capitale et West Ham, qui ne souhaiterait qu’un prêt, ce qui ferait traîner cette opération.

West Ham dos au mur pour Aréola !