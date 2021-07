Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'entourage de Sergio Rico sort du silence !

Publié le 15 juillet 2021 à 11h45 par A.M.

Complétement barré par la concurrence dans les buts du PSG, Sergio Rico susciterait l'intérêt de Grenade. Son entourage a d'ailleurs évoqué cette option.

Cet été, le PSG va devoir gérer la situation de ses gardiens de but. Et pour cause, le club parisien n'a pas moins de neuf portiers sous contrat depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma qui a fait une victime majeure : Sergio Rico. Doublure de Keylor Navas ces deux dernières saisons, l'Espagnol va être relégué derrière Alexandre Letellier dans la hiérarchie et il ne se satisfera bien sûr pas d'un rôle de numéro 4. Par conséquent, un départ est plus que jamais envisagé pour Sergio Rico.

Le clan Rico confirme pour Grenade