Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Sergio Ramos sur son arrivée au PSG !

Publié le 15 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

Arrivé officiellement au PSG pour deux saisons, Sergio Ramos vient renforcer le secteur défensif parisien et apporter toute son expérience. Le défenseur espagnol s’est exprimé sur les raisons de sa venue à Paris.

Sergio Ramos sera bien un joueur du PSG la saison prochaine, puisque l’Espagnol a signé pour deux années avec le club parisien. Arrivé en provenance du Real Madrid où il a tout gagné, Sergio Ramos vient renforcer un secteur défensif parisien déjà bien fourni, mais sera surtout là pour apporter toute son expérience. À 35 ans, le défenseur espagnol va découvrir une culture différente et s’accorde un nouveau défi. Sergio Ramos s’est expliqué sur les raisons de sa venue au PSG.

« Et aujourd’hui, le PSG a une grande équipe, de grands joueurs »