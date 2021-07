Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Paris et Manchester, Paul Pogba a décidé !

Publié le 15 juillet 2021 à 11h15 par Th.B.

Bien que Paul Pogba semble être enclin à l’idée de rejoindre le PSG cet été, le milieu de terrain de Manchester United n’envisagerait certainement pas d’aller au clash avec ses dirigeants afin de forcer son départ.

Et si la cinquième recrue estivale parisienne se nommait Paul Pogba ? Depuis le début du mercato, Leonardo est déjà parvenu à mettre la main sur Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. À présent, un dégraissage serait le bienvenu et surtout primordial pour que le directeur sportif du PSG puisse continuer de redessiner l’effectif de Mauricio Pochettino à son image et à celle de l’entraîneur argentin. Le recrutement de Paul Pogba serait perçu d’un très bon oeil en interne et ce sentiment serait d’ailleurs réciproque au sein du clan Pogba.

Pogba est ouvert pour le PSG, mais pas de clash avec Manchester !