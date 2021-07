Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue offerte à Longoria pour remplacer Kamara ?

Publié le 15 juillet 2021 à 9h10 par La rédaction

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria doit tout de même régler un dossier important en interne, celui de Boubacar Kamara. Et pour remplacer le minot, une solution s'offrirait au président de l'OM.

Pablo Longoria réalise un mercato estival très actif et construit petit à petit un effectif compétitif à Jorge Sampaoli. Après les venues récentes de Luan Peres ou Pau Lopez, le dirigeant espagnol ne compte sûrement pas s’arrêter en si bon chemin. Cependant, Pablo Longoria doit aussi gérer des dossiers urgents en interne et notamment celui de Boubacar Kamara, qui ne voudrait pas prolonger à l’OM. Sous contrat jusqu’en 2022 à Marseille, le milieu de terrain français pourrait donc quitter son club formateur gratuitement l’été prochain. Une situation que l’OM voudrait à tout prix éviter, et en cas de départ, Pablo Longoria aurait déjà une piste pour remplacer Boubacar Kamara.

Escalante proposé à l’OM

En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Gonzalo Escalante aurait été proposé à l’OM par l'intermédiairen Pablo Cosentino. Le milieu de terrain de la Lazio pourrait donc être la solution pour Pablo Longoria à un possible départ de Boubacar Kamara. L’Argentin de 28 ans rejoindrait alors un nouveau championnat dans un club ambitieux.