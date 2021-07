Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : OM, entourage… Cette énorme bombe sur le dossier Pogba !

Publié le 14 juillet 2021 à 18h30 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain après avoir déjà recruté Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait se jeter sur Paul Pogba à l’occasion de ce mercato estival. Cependant, dans l’entourage du joueur de Manchester United, on pourrait bien venir plomber cette opération. Explications.

Afin d’enfin remporter la Ligue des Champions, le PSG réalise un recrutement incroyable cet été. Ainsi, depuis l’ouverture du marché des transferts, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont paraphé leur contrat avec le club de la capitale et d’ici peu, c’est Gianluigi Donnarumma qui va en faire de même. Mais Leonardo ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin à l’occasion de ce mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG veut encore étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino. Alors qu’il faudrait actuellement faire une croix sur Lionel Messi, ayant visiblement trouvé un accord avec le FC Barcelone pour enfin prolonger son contrat avec les Blaugrana, d’autres stars sont annoncées dans le viseur du PSG. Et cela est notamment le cas avec Paul Pogba. Alors que l’une des priorités des Parisiens lors de ce mercato est de recruter un deuxième milieu de terrain après Wijnaldum, celui-ci pourrait bien être le joueur de Manchester United. Ces derniers jours, cela s’est emballé à propos de l’arrivée de Pogba du côté du Parc des Princes, d’autant que son aventure à Manchester United se rapprocherait de la fin, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec les Red Devils.

Le PSG déconseillé à Pogba ?