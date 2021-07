Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte s'ouvre pour ce départ espéré par Leonardo !

Publié le 15 juillet 2021 à 9h15 par A.M.

Principale victime de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, Sergio Rico cherche une porte de sortie et Grenade se serait positionné dans ce dossier.

L'arrivée de Gianluigi Donnarumma change la donne au PSG. Et pour cause, la hiérarchie des gardiens est complétement chamboulée. Et dans ce dossier, la principale victime se nomme Sergio Rico. Doublure de Keylor Navas la saison dernière, l'Espagnol va être reléguée très loin dans la hiérarchie puisque le rôle de numéro 3 est promis à Alexandre Letellier qui a récemment prolongé son contrat à Paris et qui présente l'avantage d'être formé au PSG, un atout non négligeable pour les contraintes des listes en Ligue des Champions. Par conséquent, un départ de Sergio Rico semble inévitable.

Grenade s'intéresse à Rico, mais...