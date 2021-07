Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain départ déjà connu ?

Publié le 15 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans du PSG, Alphonse Areola devrait finalement rester en Premier League la saison prochaine puisque West Ham semble déterminé à le récupérer.

Interrogé dans la presse anglaise en février dernier sur son avenir très incertain au PSG alors qu’il était encore en prêt à Fulham, Alphonse Areola se montrait très énigmatique : « Mon avenir ? Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur ». Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale, le gardien français se retrouvé désormais barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, et son départ imminent du PSG ne fait plus l’ombre d’un doute…

Areola vers West Ham

Ces derniers jours, l’option West Ham a été évoquée pour Areola, et Sky Sports a confirmé la tendance mercredi en indiquant que les négociations étaient actuellement en cours pour le club londonien avec le PSG afin d'obtenir le prêt avec option d'achat du gardien tricolore. Alphonse Areola pourrait donc être le prochain départ acté par le PSG…